ЦИК обработал 86,66% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 86,66% протоколов, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,58% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,76%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,82%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,46% избирателей.