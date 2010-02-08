ЦИК обработал 86,66% протоколов
07:35, 08 февраля 2010Политика
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Разрыв по-прежнему около 3%
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 86,66% протоколов, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,58% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,76%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.
Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,82%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 4,46% избирателей.
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