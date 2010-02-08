Тимошенко одержала победу в Мексике

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО одержала уверенную победу по итогам голосования на выборах Президента Украины в Мексике, набрав 66,15% голосов, сообщила РИА «Новости» председатель избирательной комиссии Ирина ТРИКОЗЕНКО.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 23,08% голосов, против всех - 10,77%.

По данным украинского посольства, в Мексике состоят на консульском учете 227 украинских граждан.

Всего в Мексике на избирательном участке в здании посольства проголосовало 65 человек. Явка оказалась несколько выше, чем в первом туре, когда на выборы явилось 56 человек.