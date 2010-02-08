Обработано 74,43% протоколов
05:30, 08 февраля 2010Политика
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Тимошенко - 45,42%
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 74,43% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,92% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,42%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.
При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,49% избирателей.
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