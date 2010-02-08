У Добкина не осталось сил праздновать

Харьковский городской голова Михаил Добкин рассказал, что у него не осталось сил праздновать победу Виктора Януковича на выборах президента Украины.

«Я пять лет ждал этого дня. Я представлял себе, как буду реагировать, как буду смотреть на тех или иных людей. Эмоций нет. Я рад, но без эмоций, как будто завершена долгая тяжелая работа, но праздновать нет сил», - сказал он.

Теперь настало «время собирать камни», отметил мэр. В частности, реализовывать открывающиеся возможности нести в бюджет государства нужные Харькову пункты.

Но главное, считает М.Добкин - Украина получила президента, который может консолидировать общество.

Сегодня страна получила сильного руководителя, который займется экономикой государства, уверен М.Добкин.

«Виктор Ющенко был силен в других вещах - голодоморе, пасеке или в чем-то еще, но никак не в экономике. Сегодня пришел прагматичный человек, благодаря чему выиграют регионы, в том числе и город Харьков», - заявил Харьковский городской голова.

Утро.ua