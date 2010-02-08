ЦИК обработал 61,71% протоколов
03:50, 08 февраля 2010Политика
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Не поддержали ни одного - 4,49% избирателей
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 61,71% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 49,21% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,15%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.
При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,49% избирателей.
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