ЦИК обработал 61,71% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 61,71% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 49,21% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,49% избирателей.