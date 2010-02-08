В Украине проголосовали 69,07% избирателей

В Украине, по данным со всех 225 избирательных округов, проголосовали 69,07% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

В Крыму проголосовали 67,1% избирателей, в Винницкой области – 70,89%, в Волынской области – 75,52%, в Днепропетровской области – 66,78%, в Донецкой области – 76,97%, в Житомирской области – 67,71%, в Закарпатской области – 56,37%, в Запорожской области – 68,88%, в Ивано-Франковской области – 74,65%, в Киевской области – 64,57%, в Кировоградской области – 63,27%, в Луганской области – 74,41%, в Львовской области – 75,32%, в Николаевской области – 66,23%, в Одесской области – 63,37%, в Полтавской области – 66,79%, в Ривненской области – 73,8%, в Сумской области – 66,77%, в Тернопольской области – 77,75%, в Харьковской области – 67,2%, в Херсонской области – 60,3%, в Хмельницкой области – 71,63%, в Черкасской области – 66,11%, в Черновицкой области – 61,58%, в Черниговской области – 68,81%, в Киеве – 67,16%, в Севастополе – 67,48%.