Результаты обработки 40,21% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 40,21% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 50,09% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,39%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,4% избирателей.