Немцов советует Тимошенко позвонить Януковичу

Российский политик Борис НЕМЦОВ уверен, что кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО «гораздо органичнее смотрится как оппозиционер и гораздо менее органично она смотрится во главе правительства».

Такое мнение он высказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я не завидую ЯНУКОВИЧУ-победителю», - сказал Б.НЕМЦОВ, потому что иметь такую мощную оппозицию в лице Ю,ТИМОШЕНКО, которая набрала более 40% голосов – «это не шутки… А проблемы, которые стоят в Украине, их все равно решать придется».

Б.НЕМЦОВ назвал важным то, что люди уже не ждут никакого чуда ни от Ю.ТИМОШЕНКО, ни от Виктора ЯНУКОВИЧА. «И это хорошо, потому что завышенные ожидания, которые были на Майдане… они злую шутку сыграли с ЮЩЕНКО и, кстати, с ТИМОШЕНКО во многом», поэтому, если В.ЯНУКОВИЧУ удасться хоть что-то сделать, «это будет очень серьезно», сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ не способен к подобного рода деятельности – «не хватит образования… воли… политического ресурса, поскольку преимущество очень небольшое…и я боюсь, что на этом история кризиса в Украине не закончится, кризис продолжится».

Как считает Б.НЕМЦОВ, эти выборы открыли миру и Украине новых публичных политиков – Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА. «Чем быстрее эти люди войдут уже в большую политику, тем больше шансов, что в Украине хоть что-то будет происходить», - сказал он.

Он считает, что в «парадигме ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ разрешить кризисные вопросы нельзя… Вход в большую украинскую политику новых людей необходим не для этих людей, а для того, чтобы побороть эту политическую дедовщину… Хотя и ЯНУКОВИЧ, и ТИМОШЕНКО не заинтересованы в появлении сильных конкурентов…, и боюсь, что их интересы как политиков входят в противоречие с интересами Украины».

Б.НЕМЦОВ убежден, что в Украине невозможен российский сценарий - когда при новом Президенте коррупция останется такой же, но общество перестанет ее видеть, потому что «заткнуть здесь рот людям очень трудно… Они уже привыкли к свободе слова».

По его мнению, в Кремле «отлично понимают, что ЯНУКОВИЧ – проукраинский политик…, что политтехнологами работали у ЯНУКОВИЧА американцы…, что проблемы по газу придется вновь начинать решать…, что есть украинская Конституция, и в 2017 году что-то надо делать с Черноморским флотом».

Ю.ТИМОШЕНКО, в случае ее поражения, Б.НЕМЦОВ посоветовал бы позвонить В.ЯНУКОВИЧУ, пожелать ему успехов, уйти в оппозицию, создать мощный оппозиционный фронт, готовиться к предстоящим выборам, критиковать за ошибки В.ЯНУКОВИЧА. «Если она сейчас побежит по судам, то потеряет лицо…, потеряет своих сторонников, а самое главное, Европа не поймет Юлию Владимировну», - убежден Б.НЕМЦОВ.