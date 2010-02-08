Интер дал окончательные результаты своих экзит-полов

Согласно окончательным результатам экзит-пола, организованного телеканалом «Интер» и проведенного компаниями «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина», на выборах Президента Украины за Виктора ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 49,52% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,9%.

Такие данные были обнародованы в спецвыпуске программы «Подробности».

Не поддержали ни одного из кандидатов 5,58% избирателей.

Сотрудники «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина» опросили 15 тыс. избирателей на 300 участках. Погрешность составляет 0,8%.

Согласно окончательным результатам экзит-пола, проведенного исследовательской компанией «SOCIS», который также был организован телеканалом «Интер», за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 49,6% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 44,5%, не поддержали ни одного из кандидатов 5,9%.

Всего были опрошены 20 тыс. избирателей на 602 участках. Погрешность составляет 0,7%.