Тимошенко решила отдохнуть

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в 00.30 покинула свой избирательный штаб для того, чтобы отдохнуть до утра.

«Я уезжаю, чтобы отдохнуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о планах на ближайшее время. При этом она подчеркнула, что отдыхать планирует до утра.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что с дальнейшими действиями она и ее штаб определятся после того, как будут известны окончательные результаты выборов. «Как только подсчет будет, так сразу соберемся и будем решать, как двигаться дальше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.