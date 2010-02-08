Тимошенко решила отдохнуть
00:52, 08 февраля 2010Политика
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Завтра будут решать, что делать
Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в 00.30 покинула свой избирательный штаб для того, чтобы отдохнуть до утра.
«Я уезжаю, чтобы отдохнуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о планах на ближайшее время. При этом она подчеркнула, что отдыхать планирует до утра.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что с дальнейшими действиями она и ее штаб определятся после того, как будут известны окончательные результаты выборов. «Как только подсчет будет, так сразу соберемся и будем решать, как двигаться дальше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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