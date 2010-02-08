У Тимошенко уже все разошлись спать

Пресс-центр избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО прервал свою работу до утра понедельника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

По ее словам, предусматривается, что пресс-центр возобновит свою работу утром. О графике работы будет поставлено в известность дополнительно.