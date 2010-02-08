Эксперт напомнил о бюллетенях с дулями

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что для нового Президента Украины проблема полноценной легитимности будет стоять очень серьезно.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя данные экзит-полов, проведенных в день выборов, 7 февраля.

«Очень похоже на то, что победитель выборов может иметь меньше 50% поддержки, а это означает не совсем полноценную легитимность, потому что это меньше половины даже среди тех избирателей, кто проголосовал. А если считать от общего числа населения страны, то это около трети населения», - констатировал политолог.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, показательным является и другой «антирекорд» – очень большое количество людей, проголосовавших против обоих кандидатов в президенты. Он подчеркнул, что традиционно этот показатель составляет 2-3%.

«При этом отмечу нюанс, который статистика экзит-полов не показывает: это графа протокола «недействительный бюллетень», как скрытая форма протестного голосования. Потому что на бюллетенях рисуют дули, пишут обращения к кандидатам или оскорбления в их адрес», - сказал В.ФЕСЕНКО, напомнив, что в первом туре при 2,2% проголосовавших против всех еще практически 1,8% испортили свои бюллетени.

Как сообщал УНИАН, по результатам нескольких экзит-полов кандидаты на пост Президента Украины набирают: Виктор ЯНУКОВИЧ - 48-49%, Юлия ТИМОШЕНКО - 44-45%, против обоих кандидатов – 5-5,9%.