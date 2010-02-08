Депутатка Партии регионов Елена Лукаш под выборы во второй раз стала мамой.

По сообщению источников "Украинской правды", регионалка родила 7-го февраля вечером, около 19-ти часов

По имеющейся информации, Лукаш снова родила дочь.

Весит новорожденная девочка 3200 граммов.

Напомним, депутатка Елена Лукаш замужем за регионалом Григорием Ильяшевым.

У пары уже есть дочь Мария, которую Елена родила в январе прошлого года.