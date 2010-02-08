Лукаш под выборы во второй раз стала мамой
00:39, 08 февраля 2010Политика
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Весит новорожденная 3200 граммов
Депутатка Партии регионов Елена Лукаш под выборы во второй раз стала мамой.
По сообщению источников "Украинской правды", регионалка родила 7-го февраля вечером, около 19-ти часов
По имеющейся информации, Лукаш снова родила дочь.
Весит новорожденная девочка 3200 граммов.
Напомним, депутатка Елена Лукаш замужем за регионалом Григорием Ильяшевым.
У пары уже есть дочь Мария, которую Елена родила в январе прошлого года.
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