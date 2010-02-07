Янукович предлагает Тимошенко готовиться к отставке

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ признал, что его политический оппонент Юлия ТИМОШЕНКО оказалась сильным соперником, а потому должна достойно признать поражение на выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире телеканала «Интер».

«Я хочу сказать, что на этих выборах, конечно, ТИМОШЕНКО показала, что она была сильным моим соперником и оппонентом. И то, что она проиграла эти выборы, конечно, очень важно, чтобы она проиграла достойно, до конца прошла этот путь и признала, как я это сделал в свое время», - сказал кандидат в президенты.

В.ЯНУКОВИЧ также в очередной раз заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО получит предложение уйти в отставку с должности премьер-министра после формирования в Верховной Раде новой коалиции.

Он также заявил, что многие достойные украинские политики, в частности Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК, «имеют большие шансы быть в числе команды, которая объединит Украину».