Янукович поблагодарил Бога

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ благодарен Богу за то, что Он помог открыть новую страницу в истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в своем обращении к украинцам после завершения второго тура выборов главы государства.

«Мы прошли непростой путь к этой победе. Мы предложили изменения, и украинский народ нас поддержал», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что на этих выборах сделан первый шаг к объединению страны, что очень важно и необходимо для него на посту Президента.

В.ЯНУКОВИЧ также отдельно обратился к избирателям Юлии ТИМОШЕНКО, а также к людям, которые отдали в первом туре свои голоса другим кандидатам. «Ваши голоса будут учтены. Я буду пытаться проводить такую политику, чтобы оправдать доверие всех украинцев», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что эти выборы открыли новые возможности для дальнейшего развития Украины, в частности, экономического роста, повышения благосостояния граждан и особенно борьбы с бедностью.

«Мы должны построить успешное и сильное государство. Я благодарю Бога за то, что Он помог открыть новую страницу в истории нашей страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.