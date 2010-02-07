Пьяный избиратель сорвал погоны с милиционера

В Чернигове нетрезвый избиратель сорвал погоны с работника милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в области Сергей БРЫЛЬ. По его словам, инцидент произошел на участке №31.

Избиратель явился на участок в состоянии алкогольного опьянения и начал нецензурно выражаться, председатель избирательной комиссии попросила милиционера вывести гражданина за пределы участка. "Когда правоохранитель выводил мужчину, тот ударил его, разорвал одежду и сорвал погоны", - сказал С.БРЫЛЬ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По мнению начальника отдела общественных связей УМВД, материалы дела, скорее всего, передадут в прокуратуру.

Действия нарушителя, в соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях, квалифицируются как мелкое хулиганство.