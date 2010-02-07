Герман советует Тимошенко "остыть"

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН советует премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО признать свое поражение на выборах Президента, и не блокировать Центральную избирательную комиссию и суды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила на пресс-конференции во всеукраинском пресс-центре кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА сразу же после обнародования результатов экзит-полов.

Она заметила, что, в соответствии с результатами экзит-полов, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали от 1 млн. 250 тыс. до 1,5 млн. избирателей больше, чем за Ю.ТИМОШЕНКО.

«Даже если бы мы имели 1 миллион - это уже наша большая победа», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее словам, команда В.ЯНУКОВИЧА имеет информацию, что «в штабе Ю.ТИМОШЕНКО только что началась страшная паника».

«Они собираются ехать блокировать суды, и ЦИК, и все на свете», - сказала А.ГЕРМАН.

В связи с этим она выразила мнение, что «Ю.ТИМОШЕНКО нужно «остыть» и согласиться, что так бывает в жизни, когда проигрываешь».

А.ГЕРМАН также подчеркнула, что 1,5 млн. голосов избирателей не смогут опровергнуть никакие суды.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заметил, что организации массовых акций протеста со стороны представителя действующей власти - Ю.ТИМОШЕНКО, направленные против оппозиции, являются «неестественным делом».

А.ГЕРМАН также сообщила, что сам В.ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с журналистами в своем пресс-центре после 22.00.