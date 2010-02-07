Социс показывает 49,6% против 44,5%
20:31, 07 февраля 2010Политика
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Погрешность 0,7%
Согласно предварительным результатами экзит-пола, организованного телеканалом “Интер” и проведенного исследовательской компанией “Socis”, на выборах Президента Украины 7 февраля за Виктора ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 49,6% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,5%.
Такие данные обнародованы в спецвыпуске программы «Подробности», который вышел в 20.00.
Согласно полученным результатам, не поддержали ни одного из кандидатов 5,9%.
Были опрошены 20 тысяч избирателей на более чем 600 участках. Погрешность составляет 0,7%.
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