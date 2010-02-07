Социс показывает 49,6% против 44,5%

Согласно предварительным результатами экзит-пола, организованного телеканалом “Интер” и проведенного исследовательской компанией “Socis”, на выборах Президента Украины 7 февраля за Виктора ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 49,6% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,5%.

Такие данные обнародованы в спецвыпуске программы «Подробности», который вышел в 20.00.

Согласно полученным результатам, не поддержали ни одного из кандидатов 5,9%.

Были опрошены 20 тысяч избирателей на более чем 600 участках. Погрешность составляет 0,7%.