Немецкая пресса назвала дату боя Кличко-Валуева

Поединок между российским боксером-тяжеловесом Николаем ВАЛУЕВЫМ и его соперником из Украины Виталием КЛИЧКО состоится, по предварительным данным, 29 мая в немецком Гельзенкирхене. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал BoxingScene.

По данным немецкого издания Bild, переговоры еще продолжаются - ожидается, что они будут идти еще несколько недель. Представители В.КЛИЧКО хотят, чтобы бой прошел на "Шальке Арена", которая вмещает 61 тысячу человек.

В середине января сообщалось, что Н.ВАЛУЕВ отклонил предложение В.КЛИЧКО о бое, назвав его несерьезным. Также сообщалось, что промоутеры российского боксера требуют четыре миллиона долларов за бой с В.КЛИЧКО. Менеджеры украинского спортсмена считают эту сумму слишком большой.

Переговоры между менеджерами В.КЛИЧКО и Н.ВАЛУЕВА идут с середины 2009 года, когда Н.ВАЛУЕВ еще был чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). С тех пор россиянин провел один бой - с английским боксером Дэвидом ХЕЕМ, и проиграл поединок по очкам.

В.КЛИЧКО, в свою очередь, 12 декабря 2009 года защитил титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в бое с американцем Кевином ДЖОНСОНОМ.