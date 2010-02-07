Экзит-пол ICTV: Янукович выгрывает 4,6%

Согласно предварительным результатам экзит-пола, организованного телеканалом ICTV, на выборах Президента Украины кандидаты имеют такие результаты: Виктор ЯНУКОВИЧ – 49,8%, Юлия ТИМОШЕНКО – 45,2%, не поддержали ни одного кандидата 5%.

Об этом было поставлено в известность в прямом эфире на телеканале ICTV.

Как сообщает сайт телеканала, исполнителем исследования выступила международная социологическая компания, которая имеет успешный опыт проведения экзит-полов на четырех последних выборах в Великобритании (в 1992, 1997, 2001 и 2005 годах).

В рамках экзит-пола были опрошены около 20 тысяч избирателей на 300 избирательных участках Украины (3 интервью на участке), вовлечены в работу 900 интервьюеров на местах, и 40 - в кол-центре.