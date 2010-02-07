Глава пресс-службы БЮТ заявляет о хакерских атаках на сайт

Сайт Блока Юлии Тимошенко заблокирован в связи с осуществлением хакерских атак.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"Сайт заблокирован из-за хакерских атак. Это неслучайно, потому что на протяжении последних дней именно на нашем сайте мы оперативно размещали информацию о подготовке со стороны наших оппонентов фальсификаций во время второго тура голосования, а сегодня – о фактах массовых нарушений", - сказал руководитель пресс-службы БЮТ Александр СОЧКА.

В настоящее время технические службы пытаются восстановить работу сайта для продолжения информирования общественности о ходе голосования на выборах Президента Украины.