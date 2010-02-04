Эксперт подозревает, что Янукович на Донбассе снова покажет явку 102%

Методы блокирования парламента депутатами фракции Партии регионов можно уверенно проецировать на всю Украину в контексте организации процесса волеизъявления. Так прокомментировал вчерашнее блокирование трибуны депутатами от ПР директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

По его словам, «регионалы» демонстрируют степень критичности этих выборов и готовность к реализации сомнительных сценариев по организации выборов. И, прежде всего, это касается Донбасса, где команда Виктора ЯНУКОВИЧА будет добирать необходимые для победы голоса».

«Последние события в парламенте ярко продемонстрировали степень мотивации команды В.ЯНУКОВИЧА. Это значит, что эти выборы для них действительно самые критичные и организовывать их они будут с прицелом на реализацию самых жестких сценариев. Прежде всего, это касается Донбасса, где максимально планируется повышение явки, тесная работа с членами комиссий всех уровней, их расформирование и переформатирование и пр. Именно для этого фракция ПР так настойчиво ставила вопрос о внесении всех соответствующих поправок в избирательное законодательство».

По мнению В.БАЛЫ, команда В.ЯНУКОВИЧА будет использовать Донбасс как «бездонный ресурсный котел», до последнего затягивая передачу отчетности в ЦИК. «Уже сегодня понятно, что явку избирателей ПР будет доводить до уровня 2004 года - мы в очередной раз можем стать свидетелями 102% голосующих. Для В.ЯНУКОВИЧА Донбасс должен превратится в «бездонный электоральный котел», из которого он в последний момент сможет вытащить себе билет в президентство. Это значит, что отчетность о ходе и результатах голосования из округов Донбасса будет поступать в ЦИК с максимальной задержкой. Это будет первым признаком фальсификаций в регионе», - отмечает директор АМС

Как сообщал УНИАН, 3 февраля депутаты из фракции Партии регионов с 8 утра заблокировали президиум и трибуну парламента, где по инициативе “регионалов” должно было состояться внеочередное заседание.

На заседание был вынесен во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (об организации работы избирательных комиссий). Документ предлагает установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступила фракция БЮТ.

Вечером 3 февраля парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».