Томенко: команда Януковича повторяет ошибки Кучмы и Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает неадекватным политическим шагом решения областных советов о выражении недоверия губернаторам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, комментируя решение Днепропетровской и Харьковской областных советов о недоверии председателям областных госадминистраций Виктору БОНДАРЮ и Арсену АВАКОВУ, вице-спикер сказал: «Политические инициативы о проведении внеочередных сессий областных советов с целью освобождения председателей областных администраций являются неадекватными и несвоевременными политическими действиями Партии регионов».

«Очевидно, что сегодня и в ближайшие несколько дней Партия регионов планирует провести еще ряд внеочередных заседаний областных советов с тем, чтобы среагировать на, по их мнению, неправильную политическую позицию тех глав администраций, которые, не слишком активно поддерживают кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что, к сожалению, команда В.ЯНУКОВИЧА мировоззренчески повторяет ошибки Президентов Леонида КУЧМЫ и Виктора ЮЩЕНКО, которые считали, что председатели областных администраций должны быть глубоко преданными Президенту и идти в ногу вместе с генеральной линией партии.

«На самом деле председатели областных администраций должны были бы предостерегать выполнение законов, указов Президента и решений правительства и быть, прежде всего, авторитетными управленцами, а не политическими деятелями», - отметил Н.ТОМЕНКО. По его мнению, вполне очевидно, что все главы областных администраций, которые назначались Президентом В.ЮЩЕНКО, после инаугурации нового Президента должны были бы написать заявление об отставке, а новое правительство должно предложить Президенту кандидатуры новых председателей администраций, которые будут выполнять свои полномочия.

«Однако, поспешность проведения сессий областных советов за несколько дней до завершения президентской избирательной кампании – это традиционно неправильный политический подход в понимании роли региональной власти в Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО и выразил надежду, что по завершении президентской кампании в Украине наконец появится профессиональная и авторитетная региональная власть.