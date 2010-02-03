Тимошенко исключает возможность сотрудничества с Януковичем

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО исключает возможность своего сотрудничества с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧОМ после выборов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала "1+1".

"Для меня ЯНУКОВИЧ - это не лидер, не кандидат в президенты, не политик. Это ставленник украинской олигархии, марионетка, через которую они хотят дальше забрать в государства все стратегические объекты", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты также опровергла информацию о том, что раньше пыталась наладить сотрудничество из В.ЯНУКОВИЧЕМ. "История таких примеров не знает", - подчеркнула она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что после выборов в случае своей победы приложит все усилия для принятия в Верховной Раде закона об оппозиции. "Я сделаю все для того, чтобы был принят закон об оппозиции, о парламентской оппозиции, который наконец дает право парламентской оппозиции иметь инструменты притягивания чиновников к ответственности, в том числе к уголовной. Чтобы не нужно было ожидать ответственности чиновника, когда он придет в оппозицию, а там будут с ним расправляться", - добавила она.

Кандидат в Президенты напомнила, что соответствующий проект уже находится в парламенте.

"Если выборы завершатся правильно, если я смогу победить, закон о парламентской оппозиции станет реальностью в государстве. Я оппозиции дам права через Счетную палату, через специальные следственные комиссии вести следственные действия против каждого чиновника, который нарушил закон. И с материалами идти не в прокуратуру, а прямо в суд и привлекать к ответственности", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.