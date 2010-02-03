В Раде объявили перерыв

В работе парламента по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ объявлен перерыв до 10.35.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН провел перерегистрацию присутствующих народных депутатов для того, чтобы объявление перерыва было законным.

При повторной регистрации в сессионном зале зарегистрировались 345 народных депутатов, включая депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС.

Во время перерыва состоится заседание Согласительного совета руководителей фракций с председателем ВР.

После объявления об открытии внеочередного заседания ВР в сессионном зале зарегистрировалось 237 народных депутатов Украины. Не зарегистрировались фракции БЮТ и частично “Наша Украина – Народная самооборона”, но при этом депутаты из этих фракций присутствуют в зале.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН напомнил, что данное внеочередное заседание проводится по инициативе 166 народных депутатов от Партии регионов, и на нем предлагается рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон «О выборах Президента Украины».

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседания даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступает фракция БЮТ.