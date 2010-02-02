Медосмотр в Украине сделают обязательным?

В Украине планируют возобновить обязательный медицинский осмотр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в разработанном министерством проекте реформ особый акцент делается необходимости проведения в государстве сплошной диспансеризации. Чтобы этот шаг можно было воплотить в жизнь, Минздрав Украины предлагает разработать государственный клинический протокол обследования граждан, единую программу информационной системы проведения диспансеризации населения.

В частности, протокол должен определять особенности проведения обследования в зависимости от пола, возраста, местожительства, имеющихся и прошлых заболеваний, образа жизни, особенностей профессиональной деятельности и другой информации. Кроме того, единая программная информационная система проведения диспансеризации будет включать в себя: индивидуальные карточки состояния здоровья граждан и учета диспансеризации – так называемые “медицинские паспорта” или «электронные медицинские паспорта» и единый реестр прохождения диспансеризации гражданами.

В случае внедрения медицинской реформы, государство также возьмет на себя обязательство по созданию порядка организации диспансеризации населения, эффективной системы динамического наблюдения за гражданами и принятию нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение профосмотров, утверждение необходимых государственных программ.

Главным ответственным лицом в проведении диспансеризации станет семейный врач. Именно он будет определять для каждого из своих пациентов индивидуальную программу проведения диспансеризации, базируясь на разработанном протоколе. По итогам медосмотра врач сможет назначить основные лечебно-оздоровительные мероприятия.

Министерством здравоохранения Украины разрабатываются критерии оценки эффективности работы семейного врача в части проведения диспансеризации, его ответственности за мониторинг осуществления всех намеченных профилактических мероприятий, а также система материального стимулирования семейного врача, прямо связанная с профилактической деятельностью.

Кроме того, чтобы побуждать украинцев к здоровому образу жизни, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ предлагает шаги, которые применяются в развитых странах: «Считаю, что необходимо принять ряд законодательных актов, которые бы с одной стороны стимулировали граждан к прохождению диспансеризации и соблюдения здорового образа жизни, а с другой стороны, - устанавливали более жесткие условия для граждан, которые не заботятся о состоянии своего здоровья”.

В частности, по его словам, имеется в виду законодательно ограничить возможности таких лиц в страховании, кредитовании, приеме на работу, учебу и т. п.