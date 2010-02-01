В среду - внеочередное заседание ВР

3 февраля состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады, размещенном на официальном сайте парламента.

В сообщении отмечается, что в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 166 народных депутатов Украины - членов депутатской фракции Партии регионов о проведении такого заседания.

В связи с этим Председатель Верховной Рады Украины назначил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на среду, 3 февраля, на 10.00.

На заседании будет рассмотрен во втором чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» (об организации работы избирательных комиссий).