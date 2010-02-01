Аваков вступил в партию «За Украину!»

Харьковский губернатор Арсен Аваков вошел в правление Харьковской областной организации политической партии «За Украину!». Такое решение приняли делегаты II Конференции Харьковской областной организации, состоявшейся вчера. Как сообщает официальный сайт политсилы, накануне Аваков вышел из "Нашей Украины" и вступил в партию "За Украину!"

Конференция в своей резолюции отметила, что деятельность ПП «За Украину!» будет направлена, прежде всего, на обеспечение необратимых изменений в обществе по ключевым направлениям становления и развития гражданского общества.