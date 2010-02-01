Герман зовет назад Богатыреву

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН выражает надежду, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА вернется в ряды этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, о А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя состояние и перспективы развития ситуации внутри Партии регионов.

«Партия регионов – единая, крепкая и нацелена на победу. Самой большой проблемой ПР всегда был Тарас ЧОРНОВИЛ, но, к счастью, эта проблема для нас уже не существует», - отметила она.

А.ГЕРМАН также выразила надежду, что политик Р.БОГАТЫРЁВА вернется в ряды Партии регионов. Народный депутат напомнила, что Р.БОГАТЫРЁВА была исключена из рядов партии из-за ее позиции в отношении того, что Украина должна быть членом НАТО.

А.ГЕРМАН надеется, что Р.БОГАТЫРЁВА изменит свое мнение в отношении Альянса, поскольку, отметила народный депутат, на сегодняшний день даже государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН заявляет, что никто не должен навязывать государству НАТО, а решение о вступлении или невступлении в Альянс должен принимать лишь народ.

«Поскольку такая позиция госсекретаря США и Виктора ЯНУКОВИЧА (в отношении Украины и НАТО – УНИАН) созвучны, я думаю, Р.БОГАТЫРЁВА пересмотрит свою позицию», - отметила А.ГЕРМАН. Политик также добавила: «Я буду очень счастлива, если мы будем опять вместе с Р.БОГАТЫРЁВОЙ».