Тимошенко проиграла в Высшем административном суде

Высший административный суд Украины 30 января оставил без изменений решение Киевского апелляционного административного суда, который признал противоправным использование кандидатом на пост Президента, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО пресс-центра Кабинета министров для агитации.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении председателя парламентского комитета по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА.

Как отмечает пресс-служба С.КИВАЛОВА, 20 января этого года в помещении Дома правительства Ю.ТИМОШЕНКО провела пресс-конференцию на тему «Объединение во имя Украины и будущего потомков», во время которой «неоднократно допускала высказывания, которые являются предвыборной агитацией в форме публичных негативных оценок личных качеств и деятельности кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА». Именно эти действия Ю.ТИМОШЕНКО были признаны незаконными Киевским апелляционным административным судом, а теперь - и Высшим административным судом Украины.

Как сказано в сообщении, решение ВАСУ является окончательным и обжалованию не подлежит. Вместе с тем, суды отметили невозможность использовать должность премьер-министра Украины и соответствующие ресурсы в своих целях, в частности для проведения предвыборной агитации.

Как сообщал УНИАН, 27 января Киевский апелляционный административный суд по иску В.ЯНУКОВИЧА признал противоправным использование Ю.ТИМОШЕНКО пресс-центра Кабмина для ведения предвыборной агитации.

В частности, суд признал противоправным агитацию против кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА во время пресс-конференции в пресс-центре Кабмина 20 января.

Суд также признал, что Ю.ТИМОШЕНКО нарушила сроки агитации, поскольку до объявления второго тура выборов Президента кандидатам запрещено проводить агитацию “за” или “против” кандидатов в президенты.

Ю.ТИМОШЕНКО обжаловала решение Киевского апелляционного административного суда в Высшем административном суде.