Госсекретарь США: Украину никто не вынуждает вступать в НАТО

Госсекретарь США Хилари КЛИНТОНА заявила, что никто не вынуждает Украину вступать в НАТО.

Об этом она сказала в интервью радиостанции “Голос Америки”, сообщает “Украинская правда”.

Отвечая на вопрос, будет ли шагом назад в процессе сближения Украины с Европой победа на президентских выборах кандидата, который выступает против вступления страны в НАТО, госсекретарь отметила: "Нет, потому что это решение, которое принимает украинский народ".

"Никто никого в НАТО вступать не вынуждает. Каждая страна по собственному желанию подает заявку на членство в НАТО. Если в Украине изменяется руководство, и украинский народ на данном этапе не желает вступать в НАТО - это их выбор", - подчеркнула Х.КЛИНТОН.