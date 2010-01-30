Правительству Крыма рекомендуют отменить решение о выдаче земли

Совету министров Крыма следует отменить решение государственной администрации Кировского района автономии об отводе земельных участков в районе горы Клементьева, которая пользуется популярностью у планеристов, считает прокуратура.

«Прокуратура автономии внесла представление крымскому правительству об устранении нарушений законодательства, связанных с принятием Кировской райгосадминистрацией незаконных распоряжений об отводе участков в районе горы Клементьева для ведения садоводства и личного сельского хозяйства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, текст которого передан УНИАН.

Прокуратура отмечает, что в соответствии с Конституцией Крыма, именно Совмин в пределах своей компетенции имеет право отменять акты местных администраций «по вопросам исполнения государственных функций и полномочий, если они приняты с нарушением законов Украины, постановлений Кабинета министров».

Как сообщал УНИАН, гору Клементьева называют «колыбелью советской авиации». Здесь начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

Сейчас на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

Власти Кировского района Крыма приняли решение о выделении земли в районе горы. Против этого выступают летчики и планеристы.

Прокурор Кировского района автономии внес два протеста на распоряжения главы райгосадминистрации, принятые в 2009 году, поскольку они противоречат нормам земельного и воздушного кодексов Украины.

Предусмотренные для предоставления земельные участки находятся в охранной зоне аэродрома и радиотехнических средств центра планерного спорта «Коктебель». Использование земель «должно быть согласовано с Госавиаадминистрацией и имеет ограничение относительно расположения объектов, которые будут влиять на безопасность полетов», заявили в прокуратуре.