Тимошенко: вижу только один путь развития - поменять систему власти

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в Украине необходимо создать условия, чтобы власть не только управляла, но и служила народу.

Об этом она заявила в ходе телемоста с Давосом, где проходит Всемирный экономический форум.

«Сложилась так ситуация в Украине, что власть управляет гражданами, власть диктует гражданам, власть принуждает граждан. Но единственное, что она не делает – она не служит - не предоставляет услуги людям, а она доминирует. Это надо менять коренным образом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что все «благие намерения» по реформированию власти и экономики, которые были в 2004 году, не реализованы прежде всего из-за неудачной политической реформы и неспособности изменить прежние традиции управления страной.

«Чтобы проводить реформы и реальные изменения нужно иметь политическую волю преодолевать старые традиции – этого не было…Я вижу только один путь развития - это все наши хорошие планы, все наши ценности которые были четко оглашены во время последних выборов надо просто сделать реальностью. Нам наконец надо сконцентрировать волю и поменять систему власти так, чтоб власть стала действенной – исполнительная власть. Нам надо сделать власть подконтрольной, чего не было все последние годы. Потому что абсолютная власть и выглядит как правило как аморальная власть. Поэтому контроль над властью, ответственность власти это то, чего не хватало и не хватает сегодня Украине», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также кандидат в президенты отметила, что в Украине для возможности проведения экономических реформ необходимо сделать привлекательный инвестиционный климат, а он невозможен без стабильности власти, провести налоговую реформу и создать наиболее благоприятные условия для работы малого и среднего бизнеса. «Одно из ключевых направлений – создание среды, которая бы давала возможность развиваться малому и среднему бизнесу», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз высказала желание видеть, в случае победы на выборах, в своей команде экс-кандидатов в президенты Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА, отметив, что их предвыборные программы в большей степени совпадают с ее реформаторскими планами.

«После победы я предоставлю все возможности и сделаю весь переговорный процесс прозрачным, четким, чтоб они увидели, что они уже 9 февраля смогут прийти и все свои светлые наработки, очень хорошие планы воплощать в жизнь. А я буду всеми силами им содействовать. Я думаю, что эти два политика заслуживают, чтоб приступить к работе сразу, а не ждать 5 лет», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что уважает желание С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА создавать свои политические партии. «Я думаю, что на парламентских выборах, после того, как они 2,5 года поработают во власти, они покажут чрезвычайно высокие результаты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.