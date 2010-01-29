Милиция мешает расследовать дело о захвате комбината «Украина»?

Уголовное дело по факту превышения работниками милиции служебных полномочий 25 января во время событий на полиграфическом комбинате «Украина» в Киеве было возбуждено, в частности, на основании видеофиксации событий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Уголовное дело было возбуждено на основании доследственной проверки - осмотра места происшествия, видеозаписи, поскольку материалы, зафиксированные на видеопленке, дают основания возбудить уголовное дело за превышение служебных полномочий», - сказал генпрокурор.

При этом он информировал, что для расследования дела была «создана мощная следственная группа», в которую входят 18 человек. По словам А.МЕДВЕДЬКО, в рамках следствия уже допрошены десятки лиц.

Продолжая эту тему, заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН отметил, что часть лиц, которые во время инцидента находились на территории полиграфкомбината, уже установлены. «Но есть определенные преграды со стороны органов внутренних дел, которые не предоставляют нам этих лиц для допроса и собранные материалы в отношении них», - сказал он.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора сообщил, что Генеральная прокуратура обратилась с соответствующими письмами к Центральной избирательной комиссии и СБУ с требованием усилить контроль за изготовлением избирательных бюллетеней.

Как сообщал УНИАН, 25 января утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве подвергся нападению. Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того как это им не удалось, неизвестные разбили оконные стекла на первом этаже, через которые они и попали в здание.

Партия регионов заявила о попытке команды Юлии ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем, в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что речь “идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса”, близкого к Партии регионов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту захвата здания полиграфкомбината «Украина». Как отметили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по ст. 341 (захват зданий государственных общественных учреждений) и ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Это дело было принято в производство Генпрокуратуры.