Петевка видит две причины того, что сахар становится «предметом роскоши»

Член президиума партии “Единый центр”, народный депутат Украины Василий ПЕТЁВКА считает, что правительство должно урегулировать ситуацию на рынке сахара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, об этом он заявил, комментируя последний рост цен на сахар.

В частности, В.ПЕТЁВКА отметил, что для этого у правительства есть все необходимые инструменты и рычаги - Государственный резерв и Аграрный фонд. “При условии продуманной государственной политики и надлежащего финансирования эти два органа способны были бы удерживать цену на сахар», - убежден депутат.

Он также отметил, что отечественная сахарная отрасль уже давно не способна удовлетворить внутренних потребностей в этом продукте. В частности, по данным экспертов рынка, ежегодно украинцы потребляют около 2 млн. тонн сахара, тогда как произволось в среднем на 0,5 млн. тонн меньше, а дефицит покрывался за счет импорта сахара-сырца.

В.ПЕТЁВКА отмечает, что пик спроса на сахар еще впереди, поэтому, по его мнению, Кабмину нужно немедленно начать закупку импортного сырья для того, чтобы наполнить Госрезерв и Аграрный фонд достаточным количеством сахара для сдерживания цен, однако сегодня, когда мировые цены на этот продукт достигли своего исторического максимума за 29 лет, купить дешевый сахар государству уже не удастся.

«Очевидно, что приближенные к правительству бизнесмены хотели повторить ситуацию 2005 года, когда в Украине был создан искусственный сахарный дефицит, который привел к скачку цен. В результате в выигрыше оказались те компании, которые завезли в страну дешевый сахар из тростника. Но в этот раз мировая конъюнктура внесла свои коррективы в планы ловких бизнесменов», - отметил В.ПЕТЁВКА.

По его убеждению, причин того, что сейчас сахар превращается в “предмет роскоши”, две: “Первая - это агрессивное поведение бизнес-окружения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которое уже сейчас пытается «отбить» деньги, вложенные в ее избирательную кампанию. Вторая – недальновидная политика самого правительства, руководитель которого, увлекшись политикой, полностью забыла об экономике”, - заявил В.ПЕТЁВКА, отметив, что больше всего от таких действий страдают обыкновенные люди.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар. По предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%. «Поскольку такое значительное подорожание сахара может иметь признаки нарушения конкурентного законодательства со стороны участников рынка, комитет начал рассмотрение дела», - объяснил и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время, 28 января на брифинге министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что повышение цен на продукты питания не имеет экономических факторов. «Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, является неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством Украины для сдерживания ценовой ситуации», - отметил министр. По его словам, основная причина повышения цен на продукты питания – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов.

При этом Б.ДАНИЛИШИН обратился к региональным руководителям, которые представляют оппозиционные партии, с просьбой взять под контроль сложивашуюся ситуацию. Он считает, что цель оппозиции - дискредитировать премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО перед вторым туром президентских выборов. «Если бы сейчас не политическое нагнетание (касающееся подорожания – УНИАН) отдельных товарных позиций, отдельных товарных групп на протяжении последних недель перед вторым туром президентских выборов, мы могли бы иметь нормальный индекс потребительских цен, который был бы ниже единицы», - сказал министр.