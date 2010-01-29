Ющенко подумает, что сделать с Луценко, когда получит постановление

В Секретариате Президента Украины будут комментировать законность назначения Юрия ЛУЦЕНКО на должность и.о. министра внутренних дел после получения официального текста решения правительства.

В комментарии УНИАН заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ отметил, что пока не видел текста постановления правительства.

В то же время он предположил, что в этом решении могут быть нарушения законодательства. И.ПОПОВ напомнил, что, в соответствии с законом о Кабинете министров, представления на назначение первых заместителей министров делают исключительно действующие министры. При этом И.ПОПОВ отметил, что это не могут делать и и.о. министра.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Президент Украины будет определяться относительно законности этого решения лишь после ознакомления с официально переданным в Секретариат Президента текстом постановления о назначении и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого состоялось внеочередное заседание правительства, где Ю.ЛУЦЕНКО был назначен первым заместителем министра, и.о. министра внутренних дел.

Как сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО на момент его снятия с должности министра и.о. руководителя ведомства был первый заместитель министра Михаил КЛЮЕВ, который прибыл на заседание Кабмина и внес предложение о введении еще одной должности - первого заместителя министра.

«Никаким законом, никакими положениями количество этих заместителей не ограничивается. Это исключительно прерогатива Кабмина - устанавливать количество заместителей в любом государственном органе. С юридической точки зрения - проблем никаких нет», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.