Компартия: группировки криминального капитала будут узаконивать рейдерство

Лидер фракции КПУ в Верховной Раде Петр СИМОНЕНКО сомневается, что завтрашнее внеочередное заседание парламента созвано с целью обеспечения законности и порядка во время проведения второго тура выборов Президента.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Коммунистической партии Украины.

По словам П.СИМОНЕНКО, “завтра группировки криминального капитала через Верховную Раду будут рассматривать не вопрос обеспечения законности и порядка во время проведения второго тура выборов и объявления официальных результатов, не рассматривать вопрос, как обеспечить цивилизованную передачу власти, а будут пытаться легитимизировать свои рейдерские атаки на государственные структуры, захват судов, милиции, прокуратуры и тому подобное”.

П.СИМОНЕНКО отметил, что “попытки захвата полиграфического комбината “Украина”, борьба за контроль над милицией, судами, прокуратурой, центральными и местными органами исполнительной власти и управления с целью использования полицейско-административного ресурса во время второго тура президентских выборов - это ужасное лицо тех, кто все последние годы находился и до сих пор находится у руля государства”.

Он отметил, что именно “грязной и грубой борьбой за власть и деньги, а не заботой о законе и праве украинского народа на свободное волеизъявление, вызвано внеочередное заседание Верховной Рады”.