Онищук говорит, что часть избирателей поменяли «дату или место рождения»

18:00, 27 января 2010
Политика
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Минюст насчитал 46500 уточнений

Николай Онищук
Министерство юстиции передало органам ведения Государственного реестра избирателей уточнения относительно около 46 тысяч 500 избирателей для формирования списка избирателей на повторное голосование на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Николая ОНИЩУКА, это, в частности, уточнения об избирателях, которые проживали на соответствующей территории и умерли в период с 1 по 20 января 2010 года, а также уточнения относительно избирателей, которые на протяжении этого же периода изменили фамилию, имя, отчество, дату или место рождения.

Министр напомнил, что уточняющие сведения поданы в соответствии с частью первой статьи 36-2 Закона «О выборах Президента Украины», согласно которой, в случае назначения повторного голосования на выборах Президента Украины, не позже как на одиннадцатый день со дня выборов изготовляется новый экземпляр списка избирателей.

Списки избирателей для повторного голосования на обычном и заграничном избирательных участках составляются на основе сведений Государственного реестра избирателей.

 

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