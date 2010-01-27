Онищук говорит, что часть избирателей поменяли «дату или место рождения»
Минюст насчитал 46500 уточнений
|Николай Онищук
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Николая ОНИЩУКА, это, в частности, уточнения об избирателях, которые проживали на соответствующей территории и умерли в период с 1 по 20 января 2010 года, а также уточнения относительно избирателей, которые на протяжении этого же периода изменили фамилию, имя, отчество, дату или место рождения.
Министр напомнил, что уточняющие сведения поданы в соответствии с частью первой статьи 36-2 Закона «О выборах Президента Украины», согласно которой, в случае назначения повторного голосования на выборах Президента Украины, не позже как на одиннадцатый день со дня выборов изготовляется новый экземпляр списка избирателей.
Списки избирателей для повторного голосования на обычном и заграничном избирательных участках составляются на основе сведений Государственного реестра избирателей.