Филарет призывает не голосовать «против всех»

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ призвал «всех, кто ценит свободу и независимость Украины, 7 февраля обязательно прийти на избирательные участки, принять участие в голосовании и избрать того из двух кандидатов, кто является наиболее достойным возглавлять государство в должности Президента в течение последующих лет».

Об этом говорится в специальном обращении Святейшего, размещенном на сайте УПЦ КП.

«В соответствии с существующим законом о выборах, - отметил патриарх ФИЛАРЕТ, – по результатам голосования один из двух кандидатов в любом случае станет Президентом нашего государства. Поэтому каждому надлежит избрать - кто из этих двух известных вам политиков более достоен стоять во главе нашей страны”.

Глава УПЦ КП призывает не голосовать «против всех», потому что “такого Президента не может быть у государства”. “Отдайте свой голос за того, кто, по вашему мнению, будет отстаивать украинскую независимость, будет укреплять суверенитет, способствовать духовному возрождению нашего общества», - отметил патриарх.

«Церковь не вмешивается в политический процесс, - отмечает владыка, - но Церковь не существует вне жизни общества. Поэтому Церкви, верующим не может быть безразлично – кто возглавит Украину. Мы хотим, чтобы был избран наиболее достойный, человек, который бы достойно руководил государством и достойно представлял его в международных отношениях».

«Как верующие мы понимаем, что власть дает и отбирает Господь, в том числе – и через волеизъявление граждан во время голосования. Поэтому в первую очередь я призываю всех к усиленной молитве за Украину, за честные и справедливые выборы главы государства, за мир и согласие в нашем обществе. Пусть свершится воля Божья”, - говорится в обращении предстоятеля УПЦ КП.

Однако, по его словам, “осознание того, что все в руках Божьих, не должно становиться поводом для бездеятельного созерцания. Действительно – Бог ведет человека к лучшему в этой жизни и к спасению в жизни вечной. Но ведет не без его участия! Мы должны содействовать Богу как в делах духовных, так и в делах жизненных – избирать добро и отвергать зло”.

Как подчеркнул патриарх Киевский и всей Руси-Украины, “Бог наделил свободой воли и выбора каждого человека. Но свобода налагает на нас ответственность за совершенный выбор. Этой ответственности не избежит никто”.

“День голосования 7 февраля – это день испытания нашего общества на зрелость и ответственность. Это день, когда своей гражданской позицией каждый дает ответ на вопрос – достойны ли мы быть независимым и государственным народом», - отмечается в обращении главы УПЦ КП.