Луценко уже хочет карать водителей за дачу взятки гаишникам

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО назвал удовлетворительной работу ведомства в 2009 году, указав в то же время на необходимость ликвидации в милицейских подразделениях отдельных негативных явлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии МВД Украины с участием руководителей региональных управлений милиции.

Среди прочего министр призвал руководителей областных управлений внутренних дел больше внимания уделять искоренению у подчиненных хамства, грубости, что является препятствием повышения доверия граждан к милиции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в прошлом году только по материалам Службы внутренней безопасности МВД к ответственности привлекались 743 работника милиции, в том числе было возбуждено 659 уголовных дел. Министр выставил требование просчеты подчиненных в работе рассматривать принципиально, в то же время всячески поощрять подавляющее большинство тех милиционеров, которые профессионально выполняют свои обязанности.

Как отметил министр, благодаря тому, что прошлый год для МВД был провозглашен годом борьбы с уличной преступностью, удалось значительно уменьшить количество ограблений, хулиганств, нанесения тяжелых телесных повреждений и тому подобное.

Также к положительным моментам министр отнес уменьшение на 30% количества ДТП со смертельным исходом, благодаря чему Украина «вышла из черного списка» по количеству ДТП в странах Европы. В частности на 100 тысяч населения на сегодня количество погибших в ДТП в Украине составляет 11,9, в Венгрии - 13,1, в Польше – 14,8.

Касаясь темы взяточничества на дорогах, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это “дорога с двусторонним движением”, на которой в большей части случаев взятку работникам ГАИ предлагает водитель. Именно поэтому, по его убеждению, необходимо ужесточить привлечение к ответственности водителей, которые предлагают взятки.