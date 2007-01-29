Янукович сходил в ресторан с возможным преемником Путина (фото)

В Давосе украинский премьер поужинал с возможным преемником российского президента, нынешним вице-премьером РФ Дмитрием Медведевым. Ходили в один из старинных местных ресторанов «Пот-а-фо».

Название заведение получило «в честь» фирменного блюда – наваристого мясного супа (традиционная еда французских крестьян), пишет «Сегодня». По сути, это – отварное мясо на кости с овощами в крепком бульоне, который настаивают сутки, а потом в разогретом виде подают гостям. На второе было «Рокле» - еще одно традиционное блюдо – швейцарский сыр, подогретый кусками и внешне напоминающий наши оладьи.

К сожалению, точное меню высоких гостей ресторана, как то, о чем они говорили, остались за кадром. Однако, изданию стало известно, что завтрак украинского премьера – гостя виллы «Сюрлей» (сутки пребывания там стоят 1000 евро), где Виктор Янукович уже вторично останавливается, когда приезжает на Всемирный экономический форум в этом статусе, состоял из черного чая и творога с медом и курагой.

На хозяина виллы, господина Кристофера, глава правительства Украины, судя по всему, произвел впечатление: «Украинский премьер – это такой огромный человек, 2 метра ростом, наверное! Он был с делегацией 30 человек. Работал много, пил мало. Специально для него я подготовил бутылку украинской водки с перцем. Мы ничего ему из еды не готовили, так как он с собой все привез».

Пресс-секретарь премьера Денис Иванеско рассказал корреспонденту издания, что из-за загруженности встречами и мероприятиями премьер по магазинам не ходил. И в ближайший лес, и на игру в большой теннис (ракетки прихватили из Киева), и на лыжную трассу идти отказался.

Своим родным Виктор Янукович из Швейцарии привез шоколад.