В БЮТ говорят, что избиратели Тигипко и Яценюка голосовали за демократию

То, что политики Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК не заявили о своей поддержке кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, не значит, что их избиратели поддержат “криминал, который представляет Виктор ЯНУКОВИЧ”, заявил заместитель председателя парламентской фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ (размещено на официальный сайт БЮТ).

«Если «регионалы» убеждены, что избиратели этих двух кандидатов забыли, как Партия регионов рвала Арсения ЯЦЕНЮКА из кресла спикера, а Анна ГЕРМАН и Борис КОЛЕСНИКОВ наперебой называли его «трусом» и «немужчиной», то они считают, что избиратели А.ЯЦЕНЮКА и С.ТИГИПКО ничего не понимают в политике», – заявил С.Соболев.

Депутат считает, что “все попытки команды В.Януковича перетянуть во втором туре голоса избирателей С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА, Виктора ЮЩЕНКО, Юрия КОСТЕНКО, Анатолия ГРИЦЕНКО и других обречены на провал, потому что избиратели этих кандидатов голосовали за демократию, а не за диктатуру Партии регионов». А призывы «регионалов» к украинцам, мол, избирая В.ЯНУКОВИЧА Президентом, они голосуют за перемены, «не что иное, как дешевый фарс с расчетом», сказал С.СОБОЛЕВ.

«Когда Партия регионов заявляет о переменах с В.ЯНУКОВИЧЕМ, она забывает объяснить, что это за перемены. А это – сдача газовой трубы, сдача государственного языка, возвращения «азаровщины» в экономическую сферу и главная перемена – приход к власти криминалитета и разгул организованно-преступных группировок», – цитирует С.СОБОЛЕВА сайт БЮТ.