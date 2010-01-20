Янукович советует Тимошенко пойти на кухню и показывать там свои прихоти

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает своему оппоненту, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО реализовать на кухне свою женскую прихоть по вопросу проведения дебатов накануне второго тура выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления перед партийным активом Партии регионов Харьковской области.

«Все, что она успела заявить за эти дни после первого тура, – всем понятно, что она в отчаянии. Она видит, что уже проиграла выборы, и предлагает мне вступить с ней в соревнование – в грязи, лжи соревноваться с ней», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, имея в виду свой отказ проводить теледебаты с Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что дебатировал с действующим премьер-министром на протяжении последних пяти лет, а ответ на эти дебаты уже дал украинский народ на этих выборах.

«То, что мне говорят, что с женщиной напрасно спорить, – неправильно, я с этим не согласен. Я, в первую очередь, считаю, что она – премьер-министр и должна нести ответственность за каждое свое слово. А если она женщина – то должна идти на кухню и показывать там свои прихоти», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что украинский народ сегодня не «выпускает из коридора ответственности каждого из политиков. Но они хотели убежать от ответственности. И мы не должны их выпускать. Ю.ТИМОШЕНКО никуда не должна убежать ко второму туру». По словам В.ЯНУКОВИЧА, действующий премьер-министр должна признать свои ошибки, сказать людям правду и прекратить “врать”.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что ему, как человеку, больно слышать личностные оскорбления со стороны Ю.ТИМОШЕНКО.

«Но она должна понимать: чем она больше будет выдумывать всякую гадость обо мне, тем более она будет унижать моих избирателей», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.