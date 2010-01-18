Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетает в Луганск для изучения обстоятельств взрыва в реанимационном отделении городской больницы №7, где произошел взрыв кислорода.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, правительство создало чрезвычайную комиссию, которая будет изучать обстоятельства происшествия и организовывать предоставление помощи людям и проведение восстановительных работ.