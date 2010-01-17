Регионал: решение суда по голосованию дома БЮТ может оставить на память

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины, член Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что решение Апелляционного административного суда Киева о голосовании на дому только при наличии медицинской справки свидетельствует либо о политической заангажированности, либо о корыстных мотивах, которыми руководствовались судьи при принятии решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в штабе Партии регионов.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, то, что вчера вечером и ночью принимались решения Киевским апелляционным админсудом, свидетельствует о том, что «один из кандидатов, который планирует принимать участие во втором туре выборов, акцентирует на том, чтобы получить для себя положительные результаты не во время голосования граждан Украины на избирательных участках и при помощи бюллетеней, а чтобы перенести эти состязания в зал судебных заседаний».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «этой ночью суд начал выписывать новые нормы Закона «О выборах Президента Украины», что является абсолютно недопустимым».

Он подчеркнул, что «такие действия судей, которые руководствуются, очевидно, либо своей политической заангажированностью, либо корыстными мотивами, выходят далеко за пределы закона».

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что Партия регионов не будет обжаловать эти решения суда, поскольку «нечего обжаловать». «Данные решения являются никчемными с самого начала», - добавил он. По его словам, они не имеют никакой силы, и такие решения «они могут оставить себе на память, или это будет составной частью будущих уголовных дел».

Представитель кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ЦИК Елена ЛУКАШ заявила, что такие решения суда «не могут быть выполнены». По ее словам, «такого рода судебные решения, все эти ночные встречи - это демонстрация истерики БЮТ и подконтрольных ему судей».

Она отметила, что поскольку вчера в 20.00 истек срок подачи заявлений от граждан о голосовании на дому, ни один суд в 2 или в 3 часа ночи не может запретить голосовать на дому в соответствии с заявлением.

Е.ЛУКАШ также подчеркнула, что решение суда не может быть выполнено в части запрета вносить сегодня в списки для голосования граждан Украины, поскольку соответствующее решение не принималось ЦИК.