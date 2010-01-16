Генпрокуратура требует прекратить проверку "надомников"

Генеральная прокуратура Украины внесла протест на действия Министерства внутренних дел о проведении доследственных проверок заявлений граждан о голосовании на выборах Президента на дому.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В заявлении констатируется, что в средствах массовой информации распространено выступление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о тотальной проверке по фактам написания гражданами заявлений о голосовании на дому. Также заместителем Министра внутренних дел Украины Петром КОЛЯДОЙ от 14 января направлено указание начальникам Главных управлений МВД Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе о проведении доследственных проверок по таким заявлениям”, - констатируется в заявлении.

На этим действия Генеральной прокуратурой заместителю министра внутренних дел внесен протест.

Как объяснили в ГПУ, требования МВД Украины о проведении проверок с целью выявления признаков преступлений, предусмотренных статьей 358 Уголовного кодекса Украины, противоречат диспозиции этой статьи, Закону Украины “О выборах Президента Украины” и приводят к многочисленным жалобам граждан во всех регионах государства о нарушении их конституционных прав.

Статьей 19 Конституции Украины определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Согласно статье 11 Закона Украины “О выборах Президента Украины” запрещено незаконное вмешательство в избирательный процесс.

Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб по вопросам организации и проведения голосования в соответствии со ст. 27 Закона относятся к полномочиям участковой избирательной комиссии, которая осуществляет контроль за соблюдением и одинаковым применением законодательства о выборах Президента Украины.

В соответствии со ст. 93 Закона такие жалобы рассматриваются соответствующей избирательной комиссией согласно этим и другим законами Украины. Если избирательная комиссия при рассмотрении жалобы признает необходимым проведение проверки указанных в жалобе обстоятельств правоохранительными органами, соответствующие органы по обращению избирательной комиссии проверяют эти обстоятельства и принимают соответствующие меры для прекращения нарушения законодательства.

Порядок проведения голосования за пределами помещения для голосования определен статьей 77 Закона. На основании заявлений граждан секретарь участковой избирательной комиссии в графе "подпись избирателя" списка избирателей делает запись "голосует по месту пребывания". Голосование избирателей за пределами помещения для голосования организуют не менее трех членов участковой избирательной комиссии, определенные избирательной комиссией. Эти члены комиссии должны быть представителями разных кандидатов на пост Президента Украины.

Генеральный прокурор Украины обратил внимание прокуроров АР Крым, областей городов Киева и Севастополя, что в случае проведения органами милиции по собственной инициативе проверок по поводу голосования на дому, без получения таких поручений от самих избирательных комиссий, это следует квалифицировать как препятствие свободному осуществлению гражданами своего избирательного права.

При выявлении подобных фактов необходимо принципиально и безотлагательно реагировать, отметили в Генпрокуратуре.