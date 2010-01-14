Ющенко назвал знаковым решение суда по Геноциду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сегодняшнее решение Апелляционного суда Киева о признании руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 гг. - знаковое для истории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических началах», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2010 года Апелляционный суд г. Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

По данным СБУ, суд констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубар и Мендель Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.

«Согласно заключению проведенной в ходе досудебного следствия судебной научно-демографической экспертизы Институтом демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины, вследствие совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек», - проинформировали в СБУ.