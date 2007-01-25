Чорновил считает, что Цушко разрывает неестественные связи

Кадровые изменения в Министерстве внутренних дел необходимы для разорвания связей, "которые неестественны для правоохранительных органов".

Так член фракции Партии регионов Тарас Чорновил прокомментировал новые назначения в МВД, сообщает пресс-служба Партии регионов.

"Насколько я знаю, уже было опровержение того, что якобы руководство МВД выдвинуло требование написать заявления об увольнении всем руководителям областных управлений МВД", - сказал депутат.

По его словам, в министерстве практикуется "абсолютно индивидуальный подход ко всем сотрудникам этого ведомства". "Я не могу сказать по всем персоналиям, но в каждом случае, где идут увольнения, мотивы абсолютно разные", - объяснил Чорновил.

Он отметил, что "во Львове, например, Максимова уволили с занимаемой должности и перевели на Закарпатье…". "И никто не подозревал его в непрофессионализме. Поэтому было не увольнение, а перевод "по горизонтали", - добавил депутат.

Также Чорновил рассказал, что "в Киеве Ярема ушел со своей должности не по увольнению, а потому что ему поступило предложение от президента, который сейчас хочет иметь больший контроль над СБУ и хочет там расставить соответствующих людей - Ярема ушел на пост заместителя главы СБУ".

"Ничего тотального в МВД не происходит. Произойдут просто переводы "по горизонтали", а не увольнения. Это нужно для того, чтобы разорвать некоторые взаимосвязи, которые неестественны для правоохранительных органов", - заявил депутат.

"Так что нет увольнений, есть просто перестановки. И они проходят на достаточно продуманном уровне: нет увольнений с работы, гонений или расправ", - добавил он.

Украинская правда