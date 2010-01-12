Яценюк не хочет «устраиваться» президентом, - все только начинается

Кандидат на пост Президента Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его цель – изменить Украину, а не быть популярным политиком.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

«Популярность быстро появляется, а затем очень быстро исчезает. Я не хочу быть популярным политиком. Я хочу быть политиком, который в состоянии изменить страну. Не хочу быть политиком, которого избирают по принципу: хорошие у него ролики или плохие, подходит ему костюм или не подходит», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что эта избирательная кампания для него - огромный опыт. «Все только начинается, это старт», - сказал он.

«Очень важно понять, что когда человек говорит о том, что хочет быть главой государства, он обязан не просто говорить, а двигаться в этом направлении. Я же четко заявил, что не собираюсь торговаться за должность то ли премьер-министра, то ли руководителя Национального банка, то ли министра иностранных дел. Поскольку это означало бы, что ЯЦЕНЮК идет в Президенты, чтобы «устроиться». Я не иду «устраиваться», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что его молодой возраст не является его недостатком: «Не в возрасте вопрос. Вопрос в первую очередь в опыте. Тот опыт, который был мной полученный на всех государственных должностях, - невероятный. В том числе и опыт политической борьбы, полученный в парламенте».

«Любой результат для меня будет победой. Это та кампания, где я не проигрываю. По одной простой причине: я не за себя играю. Это длинная и сложная дистанция. Поймите, для человека, который хочет, чтобы государство состоялось, не может быть целью просто получить пост Президента. Этот пост – механизм реализации исторических целей. У меня есть такая историческая цель – я хочу, чтобы через 100 лет в учебниках мировой истории было написано: «Украинское государство состоялось; украинцы не выезжают за границу, не ищут себе другой страны; это государство развивается и существует сегодня, через 100 лет, в том числе и благодаря выборам 2010 года», - заявил А.ЯЦЕНЮК.