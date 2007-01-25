Под мэрией свыше 2 тысяч киевлян протестуют против новых тарифов

Свыше 2 тысяч киевлян собрались сегодня возле Киевской городской администрации с требованием отменить новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были введены в столице с 1 декабря 2006 г. распоряжениями городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Также они выступают за прозрачное распределение земли и имущества территориально1 общины Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги Форума спасения Киева, Коммунистической партии Украины, “Великой Украины”, БЮТ и «Нашей Украины». На транспарантах, размещенных на ограждениях, установленных у входа в мэрию, лозунги: «Мародерская Киеврада должна быть распущена», «Грабительским тарифам на жилищно-коммунальные услуги – нет!», «Черновецкий продолжил дерибан земли – Черновецкий должен уйти».

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Анатолий СЕМИНОГА в интервью журналистам сообщил, что сегодня на очередном пленарном заседании Киевсовета должен быть заслушан отчет рабочей группы по проверке правильности начисления тарифов. Он отметил, что, согласно выводам комиссии, тарифы повышены необоснованно, поскольку установлено, что есть необходимость в их повышении только на 60-70%. А.СЕМИНОГА отметил, что подготовлен проект решения Киевсовета об отмене установленных 1 декабря тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также предусматривается рассмотреть вопрос об установлении в Киеве тарифов в соответствии с выводами рабочей группы. По его словам, если сессия не удовлетворит предложение оппозиционных депутатов и не будет работать в соответствии с регламентом, то депутаты Киевсовета от демократических сил будут блокировать работу сессии.

При этом А.СЕМИНОГА отметил, что в любом случае БЮТ будет продолжать роботу над подготовкой проведения референдума о недоверии Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевсовету. По мнению А.СЕМИНОГИ, если сессия сегодня и примет решение об отмене новых тарифов, то это просто снимет социальное напряжение в обществе. Но, считает он, есть смысл узнать, что думают киевляне о работе столичной власти.

По его данным, в Киеве уже создано около пяти инициативных групп по проведению референдума о недоверии городской власти.

Как сообщал УНИАН, 22 января инициативная группа по проведению местного референдума об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуске Киевсовета подала документы для регистрации.

Инициативная группа была образована на собрании граждан Киева 23 декабря 2006 года по инициативе политической партии «Великая Украина», общественного объединения «Голос громады Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», Объединения депутатов Киева «Порада», «Гора». В инициативную группу вошло 54 чел.

24 января политическая партия “Великая Украина” заявила, что планирует собрать на митинг против киевской власти около 50 тыс. семей.